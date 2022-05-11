Gaziantep FK Erol Bulut ile yola devam dedi

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda da Erol Bulut ile çalışma kararı aldı.

Süper Lig’de 36 hafta geride kalırken Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ligde 43 puanla 16.sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Gaziantepli oyuncular ile Erol Bulut arasında anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

Hatta bazı oyuncular deneyimli hoca ile çalışmak istemediklerini yönetime bildirmişti.

Ancak bu gelişmelerin ardından Gaziantep FK yönetimi, beklenmedik bir karar aldı.

Erol Bulut ile yeni sezonda devam

Anadolu ekibi, yeni sezonda Erol Bulut’la yola devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktörümüz Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlarına başlanmıştır. Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde Profesyonel Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları, ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır.” İfadesinde bulundu.

Yönetimin çoğunluğu istemiyordu

Yönetim kurulunun büyük çoğunluğunun istemediği ve “devam etmesin” denilen Erol Bulut ile yola devam edilmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Futbolcularla arası açıktı

Erol Bulut’un alınan kötü sonuçlardan sonra kendi psikolojisi bozulmuş ve takımla arası açılmıştı.

Erol Bulut’un Alin Tosca ve Papy ile sorunlar yaşadığı biliniyordu. Bulut ile devam kararı sonrası iki oyuncunun nasıl bir tavır alacağı merak konusu.