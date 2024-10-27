Gaziantep FK evinde Konyaspor'u yendi

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Ali Çamdalı'nın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Gaziantep FK oldu.

GAZİANTEP FK, 3 GOLLE KAZANDI

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Ertuğrul Ersoy, 61. dakikada Lungoyi, 81. dakikada ise Sorescu kaydetti.

Konyaspor'un tek golü 13. dakikada Ndao'dan geldi.

GAZİANTEP EKİBİ, 7 MAÇ SONRA 3 PUAN ALDI

Selçuk İnan'ın takımı ligde 7 maç sonra galip geldi.

Söz konusu maçlarda 3 beraberlik alan Gaziantep ekibi, 4 de mağlubiyet yaşamıştı. Ligde üst üste 2. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 5. kez mağlup oldu.

ALİ ÇAMDALI, KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde antrenmanda sol aşil tendon rüptürü sakatlığı yaşayan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, koltuk değnekleriyle takımının başında yer aldı.

KONYASPOR, 11 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 9'a çıkardı. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlayacak. Konyaspor ise Başakşehir'i konuk edecek.