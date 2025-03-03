Gaziantep FK, Eyüpspor'u üç golle geçti

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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Gaziantep FK oldu.

GAZİANTEP FK, ÖNE GEÇTİ

Gaziantep FK maçın 52. dakikasında Emmanuel Boateng'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.

EYÜPSPOR, EŞİTLİĞİ YAKALADI

Eyüpspor, 65'te Tayfur Bingöl ile durumu 1-1 yaptı.

BOATENG BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Ancak Gaziantep FK'da Emmanuel Boateng, 78. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi.

SKORU OKEREKE BELİRLEDİ

Maçın 90+4. dakikasında fileleri havalandıran David Okereke, Gaziantep FK'nın maçı 3-1 kazandığını ilan etti.

CANER, KIRMIZI GÖRDÜ

Eyüpspor'un sol beki Caner Erkin, 90+9. dakikada kırmızı karta oyun dışında kaldı.

EYÜPSPOR'UN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltti. Son dört haftada sadece 1 puan alabilen ve kötü gidişe engel olamayan Eyüpspor 40 puanda kaldı.

GAZİANTEP FK, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA

Süper Lig'de gelecek hafta programında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.