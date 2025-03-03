Gaziantep FK, Eyüpspor'u üç golle geçti

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Gaziantep FK oldu.
GAZİANTEP FK, ÖNE GEÇTİ
Gaziantep FK maçın 52. dakikasında Emmanuel Boateng'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.
EYÜPSPOR, EŞİTLİĞİ YAKALADI
Eyüpspor, 65'te Tayfur Bingöl ile durumu 1-1 yaptı.
BOATENG BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Ancak Gaziantep FK'da Emmanuel Boateng, 78. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi.
SKORU OKEREKE BELİRLEDİ
Maçın 90+4. dakikasında fileleri havalandıran David Okereke, Gaziantep FK'nın maçı 3-1 kazandığını ilan etti.
CANER, KIRMIZI GÖRDÜ
Eyüpspor'un sol beki Caner Erkin, 90+9. dakikada kırmızı karta oyun dışında kaldı.
EYÜPSPOR'UN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR
Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltti. Son dört haftada sadece 1 puan alabilen ve kötü gidişe engel olamayan Eyüpspor 40 puanda kaldı.
GAZİANTEP FK, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA
Süper Lig'de gelecek hafta programında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış