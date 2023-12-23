Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanında kazandı Gaziantep FK, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Karagümrük'ün ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Gaziantep FK 3-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Denis Draguş, 49. dakikada Max Gradel ve 87. dakikada Nicolas N'Koulou kaydetti.

Sumudica'nın öğrencileri ligde 4 maç sonra galip gelmeyi başardı. Fatih Karagümrük ise Şota ile çıktığı 2 maçı da kazanamadı.

Gaziantep FK, puanını 19 yaptı

Alınan bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 19'a çıkardı. Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Samsunspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Pendikspor'u ağırlayacak.