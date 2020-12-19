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Gaziantep FK-Fenerbahçe - CANLI SKOR
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 18:57
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Geçtiğimiz hafta sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek taraftarını üzen Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek için sahaya çıktı.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Toşça, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet Demir, Dicko
Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Ozan Tufan, Gustavo, Pelkas, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Papiss Cisse