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    Gaziantep FK-Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 18:57
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    Geçtiğimiz hafta sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek taraftarını üzen Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek için sahaya çıktı.

    Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Toşça, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet Demir, Dicko

    Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Ozan Tufan, Gustavo, Pelkas, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Papiss Cisse

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