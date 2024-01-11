Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri satışta! En ucuz bilet 400 lira Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler için kritik bir maç olacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları ise şaşırttı.

ensonhaber.com

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadı’nda 14 Ocak Pazar günü saat 19.00’da oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Bilet fiyatları yükseltildi

Bilet fiyatları 700 TL ile bin 400 TL arasında değişirken, konuk Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan misafir tribün bilet fiyatları ise 900 TL’den satışa sunuldu.

Taraftarların Passolig kartlarına, internet adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği öğrenildi.

Pendikspor maçında biletler oldukça ucuzdu

Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK-Pendikspor karşılaşmasının bilet fiyatları ise dikkat çekiyor.

50 liradan başlayan biletler, maksimum 300 liradan satılıyordu. Misafir biletleri ise 65 liradan alıcı buluyordu.

İstanbulspor ceza almıştı

Hatırlanacağı üzere ekim ayında İstanbulspor'un Galatasaray maçında deplasman taraftarı biletleri için koyduğu fahiş fiyata ağır ceza gelmişti.

PFDK'dan yapılan açıklamada, İstanbulspor ile Galatasaray arasında 26 Eylül 2023 tarihinde oynanan maçta rakip seyirciler için belirlenen fiyatın talimatlara aykırı olduğu vurgulanmıştı.