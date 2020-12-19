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    Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 17:48
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 18:04
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    Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Geçtiğimiz hafta sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek taraftarını üzen Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek için sahaya çıkıyor.

    Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    ANTEP SAHASINDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Sahasında 12 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK, 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 11 maçta 18 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Toşça, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet Demir, Dicko

    Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Ozan Tufan, Gustavo, Pelkas, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Papiss Cisse

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