Gaziantep FK - Fenerbahçe - CANLI ANLATIM

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Canlı skor: Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.
Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.
Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Daubin, Semih, Husic, Lungoyi, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Ömürcan, Boateng.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi Samuel, Mert Hakan, Fred, Oğuz, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri
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