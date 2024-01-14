Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İlk 11'ler
Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Arda, Dijolobodji, N'Koulou, Furkan, Ogün, Maxim, Mustafa, Markovic, Draguş
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko
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