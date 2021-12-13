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    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'nın rakibi şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 11:21
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    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.

    Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gaziantep FK: Günay Güvenç; Ertuğrul Ersoy, Caulker, Toşca; Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Mendyl; Dicko, Muhammet Demir

    Fenerbahçe: Berke; Tisserand, Kim, Szalai; Ferdi, Zajc, Gustavo, Osayi; Rossi, Mesut; Serdar

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