Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Mbakata, Markovic, Jevtovic, Ogün, Maxim, Dragus.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.