Gaziantep FK: Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alacağız

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Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Hatayspor bu beraberlikle puanını 20'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 21 puana çıktı.

Karşılaşmanın ardından ise Marius Sumudica'nın yardımcısı Gabriel Margarit basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum"

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuşurken, şu ifadeleri kullandı:

Çünkü ligin ilk devresini kapattık, bu son maçımızdı. Buraya geldiğimizde takımın sıfır puanı vardı ama şu ana kadar 21 puan topladık. Önemli bir puandı gerçekten bizim için. Bugün defansif olarak aslında çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ofansif olarak da iki üç tane pozisyona girdik, fakat bunları değerlendiremedik. Tabii bana göre futbolcuların verdikleri mücadelede de bu puanı hak ettiklerini düşünüyoruz. Çünkü kalpten oynadılar. Gelecek hafta zorlu bir maç bizi bekliyor Fenerbahçe'ye karşı. Tabii Sumudica Hocamız bu hafta boyunca hastaydı. Bizimle beraber olamadı bugün. Fakat Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde olacaktır ve onun gelmesiyle beraber biz Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum. Tekrardan futbolcularımı tebrik etmek istiyorum bugünkü mücadeleden dolayı.