Gaziantep FK - Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
35' Furkan Soyalp ceza alanı önünde topla buluşup şutunu çekti, savunmadan seken top direğin yanından kornere gitti.
34' Ceza alanı önünde top önüne seken Mertens kontrol edip çok sert vurdu. Top direğin üstünden auta gitti.
33' Maxim'in taşıdığı topu ceza alanı önünde kontrol eden Riascos sağ kanattaki Ömürcan'ı gördü. Ömürcan'ın içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı vuruş Muslera'da kaldı.
32' Galatasaray yine bir köşe vuruşundan tehlike yarattı. Kerem Demirbay'ın ortasında Abdülkerim kafayı vurdu. Top savunmada kaldı.
31' Tete sağ kanattan çalımlarla ilerlemek istedi, Mustafa araya girerek topu kornere gönderdi.
25' Abdülkerim Bardakcı, savunma arkasına hareketlenen Icardi'yi görmek istedi ancak savunma kafayla topu uzaklaştırdı.
21' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Nelsson kafayı vurdu. Top direğin yanından auta gitti.
15' Tek pasların ardından sol kanattan hücuma katılan Angelino sol çaprazdan kaleyi yokladı. Savunma topa ayak uzattı.
14' Brayan Riascos savunma arkasında topla buluşmak isterken Nelsson'un müdahalesi ile yerde kaldı ancak ofsayt bayrağı havada.
12' Ceza alanı içinde topla buluşmak isteyen Kerem Demirbay, topa vurmak isterken elle oynadığı gerekçesiyle oyun durdu.
10' Brayan Riascos savunma arkasına sarkıp topu kontrol etmek istedi ancak Nelsson araya girerek topu uzaklaştırdı.
9' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Nelsson kafayı vurdu, Abdülkerim topa hareketlenirken ofsayt bayrağı kalktı.
6' Sağ kanattan Tete'nin yaptığı ortaya Kerem Demirbay yükseldi. Yaşanan karambolde kale ağzında topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi.
5’ Gol… Gaziantep FK 0-1 Galatasaray (Kerem Aktürkoğlu)
4' Pozisyon öncesi Mertens'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
3' Sağ kanattan Mertens'in çevirdiği top kaleciden sekti, seken topu Kerem ağlara gönderdi.
2' Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Kalyon Stadı'nda yapılan müsabaka, saat 21.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Gaziantep FK: Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi