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Gaziantep FK - Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu

Gaziantep FK - Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu Gaziantep Futbol Kulübü'nün, ligde Galatasaray'ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için bin 950 TL ile 4 bin TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.