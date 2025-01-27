Gaziantep FK - Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu

İHA
Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de konuk edeceği Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları bin 950 TL ile 4 bin TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.
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Taraftarların passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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