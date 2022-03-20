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- Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 20.03.2022 - 09:55
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Barcelona'ya 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Ligde çıktığı son 4 maçta 3 galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, Gaziantep'ten de 3 puanla dönerek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
6 maçtır kazanamayan ve 37 puanla 15. sırada yer alan Gaziantep ise evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor.
Zorlu mücadele için nefesler tutulurken futbolseverler, Gaziantep FK - Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.
Peki Gaziantep FK - Galatasaray maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gaziantep FK - GS maçı maçı muhtemel 11'ler...
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Gaziantep FK - Galatasaray maçı, 20 Mart 2022 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği bu zorlu karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.
Karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Yusuf Bozdoğan yapacak.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.
Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Gaziantep temsilcisi hanesine yazdırdığı 37 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Djilobodji, Sagal, Vetrih, Maxim, Furkan, Muhammet Demir, Figueiredo
Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis