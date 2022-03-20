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Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...