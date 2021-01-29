Euro
8.8757
-0.32%
Dolar
7.3033
-0.42%
Altın
437.74
0.76%
Borsa
1.478
-1.34%
Bitcoin
265.290
13.71%
EXEN Coin
17.74
-1.60%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'yla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK:

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Babel

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir