Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'yla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Babel