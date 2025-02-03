Gaziantep FK - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu.

Mücadeleyi BeIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Viana, Arda, Mustafa, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Osimhen, Ahmed

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Emre Çalışkan
Editor