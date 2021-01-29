Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'yla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep

Günay

Oğuz

Djilbodji

Kana-Bıyık

Olkowski

Tosca

Jefferson

Bilal

Maxim

Morais

Kenan Özer

Galatasaray

Muslera

Linnes

Marcao

Donk

Saracchi

Taylan

Belhanda

Arda

Emre Kılınç

Onyekuru

Babel