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Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 08:41
- Güncelleme : 29.01.2021 - 08:42
Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'yla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep
Günay
Oğuz
Djilbodji
Kana-Bıyık
Olkowski
Tosca
Jefferson
Bilal
Maxim
Morais
Kenan Özer
Galatasaray
Muslera
Linnes
Marcao
Donk
Saracchi
Taylan
Belhanda
Arda
Emre Kılınç
Onyekuru
Babel