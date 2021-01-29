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    Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 08:42
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    Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'yla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gaziantep

    Günay
    Oğuz
    Djilbodji
    Kana-Bıyık
    Olkowski
    Tosca
    Jefferson
    Bilal
    Maxim
    Morais
    Kenan Özer

    Galatasaray

    Muslera
    Linnes
    Marcao
    Donk
    Saracchi
    Taylan
    Belhanda
    Arda
    Emre Kılınç
    Onyekuru
    Babel

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