Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu.
Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Viana, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Maxim, Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Lungoyi, Okereke
Galatasaray XI: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış