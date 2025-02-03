Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu.

Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Viana, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Maxim, Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Lungoyi, Okereke

Galatasaray XI: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen

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Ercan Ertan
Muhabir