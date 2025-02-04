Gaziantep FK - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını hakem yorumcuları değerlendirdi

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Ancak maçta yaşanan bazı tartışmalı pozisyonlar, hakem hocaları tarafından mercek altına alındı.

İşte o pozisyonlar ve yorumlar:

AHMED KUTUCU'NUN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bahattin Duran:

Ahmed Kutucu topa vurduğunda Sallai ofsayt pozisyonundaydı. Ancak, ofsayt ihlali için topun Sallai'ye temas etmesi gerekiyor. Top temas etmedi. Kaleciyi etkileme durumu da yok. Gol temiz ve nizami.

Deniz Çoban:

Kaleciyle Sallai aynı hatta değil. Top Sallai'ye temas etmediği için ofsayt yok. Gol doğru karar.

Bülent Yıldırım:

Kalecinin etkilenmesi söz konusu değil. Top Sallai'ye temas etmediği için gol geçerli.

SORESCU'NUN CEZA SAHASI İÇİNE DÜŞMESİ: ALDATMA MI?

Deniz Çoban:

Sorescu'nun tek niyeti ceza sahası içine düşüp penaltı kazanmaktı. Omzundaki ufak teması hissedip ceza sahasına atladı. Bu bir aldatma. Sarı kart doğru.

Bahattin Duran:

Sorescu, rakibinin kolunu tutup ceza sahasına atladı. Hakemi aldatmaya yönelik bir hareket. Sarı kart kararı doğru.

Bülent Yıldırım:

Tartışmasız bir aldatma. Sarı kart doğru.

MUSLERA'DAN SEKEN TOPTA DAVINSON'UN KOLUNA TEMAS: PENALTI GEREKİR Mİ?

Deniz Çoban:

Elle oynamalarda kriterler önemli. Top Muslera'dan sekerek Davinson'un eline geldi. Elleri doğal konumdaydı ve toptan kaçmak için çaba gösterdi. Penaltı yok, devam kararı doğru.

Bahattin Duran:

Davinson, elini kaçırmak için her şeyi yaptı. Beklenmeyen bir topta elleri doğal konumdaydı. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım:

Devam kararı doğru. Penaltı yok.

LUNGOYİ'NİN İTİRAZI VE MANDOUKİ'NİN FAULÜ: KARTLAR DOĞRU MU?

Bahattin Duran:

Lungoyi hakeme temas etti, sarı kart doğru. Mandouki'nin Sallai'ye yaptığı hareket kontrolsüzdü. Mandouki'nin de sarı kart görmesi gerekirdi.

Deniz Çoban:

Mandouki'nin faulü sportmenlik dışı ve kontrolsüz. İkinci sarı kartı hak etti. Lungoyi'nin kartı doğru, Mandouki'ye kart gösterilmemesi yanlış.

Bülent Yıldırım:

Lungoyi'nin 36. dakikada ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekirdi.

MANDOUKI'NİN SALLAI'YE MÜDAHALESİ: KART GEREKİR Mİ?

Deniz Çoban:

Topsuz alanda yapılan sportmenlik dışı bir hareket. Net sarı kart.

Bahattin Duran:

2-3 sebeple sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım:

Top yok, rakibi görüyor ve doğrudan vuruyor. Net sarı kart.

TORREIRA'NIN GÖRDÜĞÜ SARI KART: DOĞRU MU?

Deniz Çoban:

Torreira faul yapmadı. Lungoyi'nin yaptığı yüze doğru darbe, açık bir kontrolsüz faul. Lungoyi'nin ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekirdi. Torreira'nın kartı yanlış.

Bahattin Duran:

Lungoyi'nin 36. dakikada ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekirdi. Torreira'nın kartı yanlış.

Bülent Yıldırım:

Lungoyi'nin ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SARI KARTI: DOĞRU MU?

Bahattin Duran:

Yanlış karar, sadece faul.

Deniz Çoban:

Oyuncunun ayağı kaydı. Kart olmamalıydı.

Bülent Yıldırım:

Yanlış karar.

TOP OYUNDA DEĞİLKEN SORESCU'NUN SALLAI'YE MÜDAHALESİ: KART GEREKİR Mİ?

Bahattin Duran:

Sorescu, Sallai'ye bastı. En az sarı kart, hatta direkt kırmızı kart gerekirdi.

Deniz Çoban:

Sallai oyunu geciktirmek istedi, Sorescu tahrik oldu. Sallai'ye sarı kart, Sorescu'ya kırmızı kart gerekirdi. VAR müdahale etmeliydi.

Bülent Yıldırım: