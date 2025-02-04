Gaziantep FK - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını hakem yorumcuları değerlendirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Ancak maçta yaşanan bazı tartışmalı pozisyonlar, hakem hocaları tarafından mercek altına alındı.
İşte o pozisyonlar ve yorumlar:
AHMED KUTUCU'NUN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?
Bahattin Duran:
Ahmed Kutucu topa vurduğunda Sallai ofsayt pozisyonundaydı. Ancak, ofsayt ihlali için topun Sallai'ye temas etmesi gerekiyor. Top temas etmedi. Kaleciyi etkileme durumu da yok. Gol temiz ve nizami.
Deniz Çoban:
Kaleciyle Sallai aynı hatta değil. Top Sallai'ye temas etmediği için ofsayt yok. Gol doğru karar.
Bülent Yıldırım:
Kalecinin etkilenmesi söz konusu değil. Top Sallai'ye temas etmediği için gol geçerli.
SORESCU'NUN CEZA SAHASI İÇİNE DÜŞMESİ: ALDATMA MI?
Deniz Çoban:
Sorescu'nun tek niyeti ceza sahası içine düşüp penaltı kazanmaktı. Omzundaki ufak teması hissedip ceza sahasına atladı. Bu bir aldatma. Sarı kart doğru.
Bahattin Duran:
Sorescu, rakibinin kolunu tutup ceza sahasına atladı. Hakemi aldatmaya yönelik bir hareket. Sarı kart kararı doğru.
Bülent Yıldırım:
Tartışmasız bir aldatma. Sarı kart doğru.
MUSLERA'DAN SEKEN TOPTA DAVINSON'UN KOLUNA TEMAS: PENALTI GEREKİR Mİ?
Deniz Çoban:
Elle oynamalarda kriterler önemli. Top Muslera'dan sekerek Davinson'un eline geldi. Elleri doğal konumdaydı ve toptan kaçmak için çaba gösterdi. Penaltı yok, devam kararı doğru.
Bahattin Duran:
Davinson, elini kaçırmak için her şeyi yaptı. Beklenmeyen bir topta elleri doğal konumdaydı. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım:
Devam kararı doğru. Penaltı yok.
LUNGOYİ'NİN İTİRAZI VE MANDOUKİ'NİN FAULÜ: KARTLAR DOĞRU MU?
Bahattin Duran:
Lungoyi hakeme temas etti, sarı kart doğru. Mandouki'nin Sallai'ye yaptığı hareket kontrolsüzdü. Mandouki'nin de sarı kart görmesi gerekirdi.
Deniz Çoban:
Mandouki'nin faulü sportmenlik dışı ve kontrolsüz. İkinci sarı kartı hak etti. Lungoyi'nin kartı doğru, Mandouki'ye kart gösterilmemesi yanlış.
Bülent Yıldırım:
Lungoyi'nin 36. dakikada ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekirdi.
MANDOUKI'NİN SALLAI'YE MÜDAHALESİ: KART GEREKİR Mİ?
Deniz Çoban:
Topsuz alanda yapılan sportmenlik dışı bir hareket. Net sarı kart.
Bahattin Duran:
2-3 sebeple sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım:
Top yok, rakibi görüyor ve doğrudan vuruyor. Net sarı kart.
TORREIRA'NIN GÖRDÜĞÜ SARI KART: DOĞRU MU?
Deniz Çoban:
Torreira faul yapmadı. Lungoyi'nin yaptığı yüze doğru darbe, açık bir kontrolsüz faul. Lungoyi'nin ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekirdi. Torreira'nın kartı yanlış.
Bahattin Duran:
Lungoyi'nin 36. dakikada ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekirdi. Torreira'nın kartı yanlış.
Bülent Yıldırım:
Lungoyi'nin ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SARI KARTI: DOĞRU MU?
Bahattin Duran:
Yanlış karar, sadece faul.
Deniz Çoban:
Oyuncunun ayağı kaydı. Kart olmamalıydı.
Bülent Yıldırım:
Yanlış karar.
TOP OYUNDA DEĞİLKEN SORESCU'NUN SALLAI'YE MÜDAHALESİ: KART GEREKİR Mİ?
Bahattin Duran:
Sorescu, Sallai'ye bastı. En az sarı kart, hatta direkt kırmızı kart gerekirdi.
Deniz Çoban:
Sallai oyunu geciktirmek istedi, Sorescu tahrik oldu. Sallai'ye sarı kart, Sorescu'ya kırmızı kart gerekirdi. VAR müdahale etmeliydi.
Bülent Yıldırım:
Sorescu'nun kırmızı kartla ihracı gerekirdi.
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