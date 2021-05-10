Gaziantep FK gelecek sezon için Erol Bulut'u düşünüyor

Sezon sonunda Sa Pinto ile yollarını ayıracak olan Gaziantep FK, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan ve teknik direktör koltuğunu sağlama almak isteyen Gaziantep Futbol Kulübü, Erol Bulut ile % 90 anlaşma sağladı. Erol Bulut'un 2 önemli isteğini kabul eden Gaziantep FK'da imza an meselesi.

Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ile görüşme sağlayan Erol Bulut'un yönetimden istekleri oldu. Futbolcuların maaşlarının düzenli ödenmesini isteyen Erol Bulut, aynı zamanda ilk 5 hedefi olan bir kadro oluşturulmasını talep etti.





%90 ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu teklifleri kabul eden Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileriyle, Bulut arasında anlaşma sağlandı.

Gaziantep'in yerel gazetesi Olay'ın haberine göre; Gaziantep yönetiminin, genç teknik adam ile % 90 anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor.

SAN PINTO İLE YOLLAR AYRILACAK

Öte yandan Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi sezon sonu görevi bırakacak. Başkan Vekili Cevdet Akinal'ın gelecek sezon yeni başkan olacağı öğrenildi.

Başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakmasının ardından Sa Pinto ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.