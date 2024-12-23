Gaziantep FK iç sahada çok farklı

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Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü.

Ligin 8. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 5 iç saha maçını kazanarak önemli bir performans sergiledi.

Konyaspor, Göztepe, Başakşehir ve Rizespor gibi takımlara karşı aldığı galibiyetlerin ardından Antalyaspor’u da mağlup etti.

İÇ SAHADA GOL YEMEDİ

Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatarak savunma konusunda da ne denli etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumundaki Güneydoğu ekibi, dünkü karşılaşmada da bu ünvanını korudu.

MAXIM, 7 MAÇ SONRA GOLLE BULUŞTU

Gaziantep FK'nın kaptanı Maxim, 7 maç aradan sonra gol atmayı başardı. Son olarak 8. haftadaki Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Maxim, toplamda 3 gol ve 3 asistle takımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu galibiyetle ligde 21 puanla 11. sırada bulunan Gaziantep FK, 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.