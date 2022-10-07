Gaziantep FK ile Adana Demirspor berabere kaldı

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Assombalonga, Adana Demirspor'u öne geçirdi

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Markovic, skoru eşitledi

Ev sahibi Gaziantep FK bu gole 68. dakikada Lazar Markovic ile karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Gaziantep FK'da Ertuğrul Ersoy, 78. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 18, Gaziantep FK 12 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, bu kez Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.