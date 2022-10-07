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    Gaziantep FK ile Adana Demirspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.
    • 07.10.2022 - 22:01
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    Gaziantep FK ile Adana Demirspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Assombalonga, Adana Demirspor'u öne geçirdi

    Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

    Gaziantep FK ile Adana Demirspor berabere kaldı #1

    Markovic, skoru eşitledi

    Ev sahibi Gaziantep FK bu gole 68. dakikada Lazar Markovic ile karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Gaziantep FK'da Ertuğrul Ersoy, 78. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Gaziantep FK ile Adana Demirspor berabere kaldı #2

    İki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı

    Bu sonucun ardından Adana Demirspor 18, Gaziantep FK 12 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, bu kez Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

    Gaziantep FK ile Adana Demirspor berabere kaldı #3

    Gaziantep FK ile Adana Demirspor berabere kaldı #4

    Gaziantep FK ile Adana Demirspor berabere kaldı #5


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