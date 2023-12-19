Gaziantep FK ile Adana Demirspor yenişemedi

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Serkan Damla'nın çalıştırdığı Adana Demirspor, karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka 4 gole sahne olurken maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 gol var kazanan yok
Gaziantep FK'nın gollerini 17. dakikada Arda Kızıldağ ve 54. dakikada Lazar Markovic kaydetti.
Adana Demirspor'un golleri 72. dakikada Emre Akbaba, 73. dakikada Akintola'dan geldi.
İki takım 1'er puanın sahibi oldu
Bu skorla birlikte Adana Demirspor 24, Gaziantep FK ise 16 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Gaziantep FK, Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
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