Gaziantep FK ile Hatayspor yenişemedi

Süper Lig'in 35. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Özhan Pulat'ın yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede ise kazanan çıkmadı.
Karşılıklı gollere sahne olan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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Gaziantep FK'nin golünü 11. dakikada Papy Djilobodji atarken, Hatayspor'a beraberliği getiren golü 15. dakikada Guy-Marcelin Kilama kaydetti.
Gaziantep FK'de Denis Draguş, 87. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
İki takım da istediğini alamadı
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından Gaziantep FK 35 puana yükselirken, Hatayspor 34 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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