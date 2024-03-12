Gaziantep FK ile ilk maçına çıkan Selçuk İnan: Amacımız ligde kalmak Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Gaziantep FK, Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Maça hazırlanmak kolay olmadı. 2 gün önce geldik, bir şeyleri çabucak değiştirmek kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Beşiktaş maçı özelinde çalıştık. Bizim için stratejik bir maçtı. Beşiktaş bireysel olarak kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Dolayısıyla ona göre bir strateji belirledik. Top bizdeyken üçlü oyun kurmaya çalıştık. Kazanmak çok önemliydi. Çok mutluyum. Şehir için de bir şeyler söylemek istiyorum. Antep bizim için en önemli futbol şehirlerinden biri oldu. Burada hocalık yapmak benim için gurur verici bir olay. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor. O yüzden taraftarları da tebrik ediyorum" dedi.

"Amacımız ligde kalmak"

Bu oyunu kendilerinin de beklemediğini söyleyen 39 yaşındaki teknik adam, "Çok kritik bir zamanda geldik. Ama ben kendime inanıyordum. Başkanımızla ilk kez görüştüğümüzde, 'Bir şeye inanmıyorsam peşinden gitmem zaten' dedim. Ama oyuncuların bu kadar çabuk şekilde bize ilgiyi, alakayı, öz veriyi göstereceklerini beklemiyorduk. İnanılmaz katıldılar, hemen inandılar. Bizi çok sevdiler ama daha bitmedi, onlar da bunun farkında. Amacımız ligde kalmak. Bunun için ne gerekiyorsa hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.