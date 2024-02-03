Gaziantep FK ile Kayserispor yenişemedi

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Süper Lig'in 24. hafta müsabakasında Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne olurken kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk golünü 11. dakikada Kayserispor adına Mehmet Eray Özbek attı. Gaziantep FK'nin beraberlik golünü ise 68. dakikada Gökhan Sazdağı kendi ağlarında gönderdi.
İki takım da 1 puanı hanesine yazdırdı
Bu sonuçla birlikte Kayserispor 28, Gaziantep FK ise 24 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda İstanbulspor'a konuk olurken, Kayserispor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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