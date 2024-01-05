Gaziantep FK ile Pendikspor yenişemedi Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, 2-0 öne geçtiği maçta konuk ettiği Pendikspor'la 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ile Ivo Vieira'nın çalıştırdığı Pendikspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada 4 gol çıkarken kazanan çıkmadı. Ev sahibi Gaziantep FK, 2-0 öne geçtiği maçta Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı.

Pendikspor, geri döndü

Gaziantep FK, 12. dakikada Denis Dragus ve 49. dakikada Ogün Özçiçek ile 2-0 öne geçti.

Pendikspor, 3 dakika içerisinde 2-2'yi buldu. İstanbul ekibinde Erdem Özgenç, 77'de kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve durumu 2-1 yaptı. Erencan Yardımcı ise 80. dakikada skora 2-2'lik denge getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 20, Pendikspor 15 puana yükseldi.

Gaziantep FK, ligde bir sonraki maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.