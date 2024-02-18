Gaziantep FK ile Samsunspor yenişemedi Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne olurken kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Gaziantep FK, 83. dakikada Ogün Özçiçek ile öne geçti. Samsunspor, bu gole uzatma dakikalarında Lubo Satka ile cevap verdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Samsunspor 30, Gaziantep FK 28 puana yükseldi.

Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek. Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.