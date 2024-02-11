Gaziantep FK, İstanbulspor'u deplasmanda devirdi

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi İstanbulspor ile Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka konuk takım Gaziantep FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Gaziantep FK, 3 golle güldü
Maçta Gaziantep temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 15 ve 60'ta Denis Dragus ile uzatma dakikalarında Deian Sorescu attı. Dragus, ikinci golünü penaltıdan kaydetti.
İstanbulspor'un tek golü 6. dakikada Florian Loshaj'tan geldi.
İstanbulspor'da golü atan Loshaj, 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Gaziantep ekibi 7 hafta sonra kazandı
Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde tam 7 hafta sonra galibiyet aldı. Sumudica'nın ekibi 27 puana yükseldi. İstanbulspor, 11 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.
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