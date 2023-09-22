Gaziantep FK, İstanbulspor'u devirerek ilk galibiyetini aldı Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

ensonhaber.com Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, İstanbulspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanırken galibiyet gollerini 74'te Draguş ve 90+5'te Ajeti kaydetti. Gaziantep galibiyetle tanıştı Oynadığı 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. Çıktığı 3 maçtan 1 mağlubiyet 2 beraberlik alan İstanbulspor'un galibiyet hasreti sürdü. Puanını 3'e yükselten Gaziantep FK, ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanına gidecek. 2 puanda kalan İstanbulspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.

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