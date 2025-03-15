Gaziantep FK, Kayserispor'u tek golle geçti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Selçuk İnan yönetimindeki ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti.
KAYSERİSPOR'U DA MAĞLUP ETTİ
Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini elde eden ve son 5 maçta 4 galibiyet alan Gaziantep FK, puanını 38'e çıkardı.
Kayserispor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 27 puan ile 17. sırada kaldı.
SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET
Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek.
Kayserispor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
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