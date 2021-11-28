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    Gaziantep FK, Konyaspor'u mağlup etti

    Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 15:37
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    Gaziantep FK, Konyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetti.

    Mücadele, 3-2'lik Gaziantep FK üstünlüğüyle noktalandı.

    Maçın açılış golü 7. dakikada Guilherme'nin penaltı vuruşuyla geldi. 18'de Caulker durumu eşitledi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

    Dakikalar 52'yi gösterirken sahneye Muhammet Demir çıktı. Yıldız golcüye yirmi dakika sonra cevap veren Cikalleshi maça tekrar denge getirdi: 2-2.

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    GALİBİYET GOLÜ 86’DA GELDİ

    Mücadelenin 86. dakikasında Mendyl'in ikinci asistinde sahneye çıkan Figueiredo, skoru tayin etti: 3-2.

    Bu sonuçla 18 puana ulaşan Gaziantep FK, 12. basamağa yerleşti.

    Son dört maçını kazanan İttifak Holding Konyaspor ise bu mağlubiyetle 26 puanda kaldı.

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