Gaziantep FK, Konyaspor'u mağlup etti

Gaziantep FK, Konyaspor'u mağlup etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetti.

Mücadele, 3-2'lik Gaziantep FK üstünlüğüyle noktalandı.

Maçın açılış golü 7. dakikada Guilherme'nin penaltı vuruşuyla geldi. 18'de Caulker durumu eşitledi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

Dakikalar 52'yi gösterirken sahneye Muhammet Demir çıktı. Yıldız golcüye yirmi dakika sonra cevap veren Cikalleshi maça tekrar denge getirdi: 2-2.

GALİBİYET GOLÜ 86’DA GELDİ

Mücadelenin 86. dakikasında Mendyl'in ikinci asistinde sahneye çıkan Figueiredo, skoru tayin etti: 3-2.

Bu sonuçla 18 puana ulaşan Gaziantep FK, 12. basamağa yerleşti.

Son dört maçını kazanan İttifak Holding Konyaspor ise bu mağlubiyetle 26 puanda kaldı.