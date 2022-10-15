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    Gaziantep FK, Konyaspor'u tek golle mağlup etti

    Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
    • 15.10.2022 - 22:25
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 22:26
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    Gaziantep FK, Konyaspor'u tek golle mağlup etti

    Süper Lig'de 10. hafta maçında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

    Günay, penaltıyı kurtardı

    Maçta hem Konyaspor, hem de Gaziantep FK zaman zaman gol bulabilmek adına önemli pozisyonlar geliştirdi. Ev sahibi Konyaspor'da Guilhermae, 38. dakikada penaltıdan yararlanamadı ve Günay Güvenç'e takıldı.

    Gaziantep FK, Konyaspor u tek golle mağlup etti #1

    Bytyqi'nin golü iptal oldu

    Ev sahibi Konyaspor 50. dakikada Zymer Bytyqi ile golü buldu. Ancak ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

    Gaziantep FK, Konyaspor u tek golle mağlup etti #2

    Galibiyet golü Arda'dan

    Gaziantep FK 85. dakikada Arda Kızıldağ'ın golüyle galibiyete ulaştı.

    Gaziantep FK, Konyaspor u tek golle mağlup etti #3

    Gaziantep FK, 5 hafta sonra galip geldi

    Ligde son iki maçını kazanamayan Konyaspor 18 puanda kaldı. Ligde 5 hafta sonra galibiyet alan Gaziantep FK 15 puana yükseldi.

    Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Gaziantep FK, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Gaziantep FK, Konyaspor u tek golle mağlup etti #4

    Gaziantep FK, Konyaspor u tek golle mağlup etti #5

    Gaziantep FK, Konyaspor u tek golle mağlup etti #6


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