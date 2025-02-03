Gaziantep FK penaltı bekledi, oyun devam etti

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Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.

GAZİANTEP FK, PENALTI BEKLEDİ

Maçın 23. dakikasında ise Sorecu'nun sağ kanattan çevirdiği topu Muslera elinden kaçırdı.

Muslera'nın yakınında bulunan topa Davinson Sanchez'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle Gaziantep FK'lı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

OYUN SÜRDÜ

VAR'da yapılan inceleme sonrası izleme tavsiyesi gelmedi ve oyun devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

POZİSYON HAKKINDA YORUMLAR

Yorumcular topun Sanchez'in takım arkadaşı Muslera'dan geldiği ve başlangıçta kural ihlali olmadığını belirtti.

Ancak Sanchez'in sonradan kolunu yere paralel şekilde oynatarak topa omuz seviyesinde temas etmesi, pozisyonun penaltı ile sonuçlanması gerektiği yönünde tartışmalara neden oldu.

Yorumcular, kolun bu şekilde hareket ettirilmesinin doğal bir duruş olmadığını ve kural ihlali sayılması gerektiğini savundu.