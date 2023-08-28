Gaziantep FK, Rıza Çalımbay'ın göreve getirileceği iddialarını yalanladı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ensonhaber.com

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen sezon Süper Lig'de çekilen Gaziantep FK, yeni futbol döneminde lige döndü.

Depremin en çok hasar verdiği illerden biri olan Gaziantep'te şehrin takımı Gaziantep FK, 2023-2024 sezonuna Erdal Güneş yönetiminde başladı.

Kırmızı-siyahlılar, geride kalan 3 haftada ise istediği sonuçları alamadı.

Güney ekibi, sezonun açılışında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olurken, 2. haftada evinde Sivasspor'a 3-1, 3. haftada ise Konyaspor'a dış sahada 2-0 mağlup oldu.

Rıza Çalımbay'ın geleceği iddia edilmişti

Alınan bu sonuçların ardından ise sezon başında Sivasspor'a veda eden deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçeceğine dair çıkan haberler çıkmıştı.

Ortaya atılan bu iddialar sonrasında Gaziantep FK sosyal medya hesabından konuya dair bir açıklama yayınladı.

"Bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz"

Kulübün internet sitesinden "kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: