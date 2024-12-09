Gaziantep FK, Rizespor'u yendi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Rizespor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti.
Üst üste 3. maçında gol atan Okereke, toplamda 4. golüne ulaşmış oldu.
EVİNDE SERİYE BAĞLADI
Bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükselten Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Rizespor, 19 puanda kaldı.
Gaziantep FK, ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek.
Rizespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
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