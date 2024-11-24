Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i yendi

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Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Kacper Kozlowski, 45+3. dakiakada Deian Sorescu ve 75. dakikada David Okereke attı.

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde bir haftalık aranın ardından kazandı ve puanını 15'e yükseltti. Başakşehir'in ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. İstanbul temsilcisi ligde 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutta, top üstten auta çıktı.

27. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sol kanattan Duarte'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu ayağıyla uzaklaştırdı. Ceza sahasında Kozlowski, önünde kalan topu filelere gönderdi.

45+3. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sorescu'nun ceza yayının önünden çektiği sert şutta, top kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gitti: 2-0

Gaziantep FK, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada Lungoyi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin gönderdiği pasla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Gaziantep FK, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.