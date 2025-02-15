Gaziantep FK, Sivasspor'u iki golle geçti

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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Gaziantep FK oldu.

GAZİANTEP FK, 3 PUANI KAPTI

Gaziantep FK'nın golleri 33. dakikada Kacper Kozlowski ve 90+1. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.

Sivasspor'un Rey Manaj'la 26. dakikada penaltıdan bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

SİVASSPOR, ART ARDA 3. KEZ YENİLDİ

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, ligde üst üste 3. yenilgisini alırken Gaziantep FK, 3 maç aradan sonra ilk kez kazandı.