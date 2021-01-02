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    Gaziantep FK son dakikada 3 puanı kaçırdı

    Gaziantep FK son dakikada 3 puanı kaçırdı

    Süper Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Gaziantep FK 90+6'da Emrah Başsan'ın attığı penaltı golüyle 1 puana razı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 16:39
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    Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor ile Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı

    Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golünü 69. dakikada Kevin Mirallas kaydetti.

    Sağ kanattan sıfıra inen Kenan, rakibinden sıyrılıp topu altıpasa çıkarttı. Bomboş durumda topla buluşan Mirallas sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

    Gaziantep FK son dakikada 3 puanı kaçırdı #1

    VAR KARARI İLE GELEN GOL

    Erzurumspor'da 92. dakikada Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında yerde kalmıştı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu VAR'ın uyarısı sonrası izleme kararı aldı. VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verildi. 90+6'da penaltı atışını kullanan Emrah Başsan, topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi.

    33 yaşındaki Belçikalı yıldız Mirallas, Gaziantep FK'da 10 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans yakaladı.

    Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 13 puana çıkarken, Gaziantep FK 28 puana yükseldi ve 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Gaziantep FK maç fazlasıyla liderlik fırsatından da oldu.

    Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

    Gaziantep FK son dakikada 3 puanı kaçırdı #2

    Gaziantep FK son dakikada 3 puanı kaçırdı #3

    Gaziantep FK son dakikada 3 puanı kaçırdı #4

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