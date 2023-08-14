Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, hakeme tepki gösterdi Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de ilk haftada Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.



Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

"İsteyeceğimiz en son şey eksik kalmaktı"

Erdal Güneş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Maç tahmin ettiğimiz gibi başladı. İlk 15 dakikada Fenerbahçe'nin baskılı ve coşkulu olacağını tahmin ediyorduk. Çalışmalarımız bu yöndeydi, takıma bu yönde direktif vermiştik. Tabii teori ile pratik birbirini tutmuyor. Şanssız yakalandık ve birbirine benzer goller yedik. Kırmızı kartın da uyarısını yapmıştık, isteyeceğimiz en son şey eksik kalmaktı. Tüm uyarılara rağmen önüne geçemedik."

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir duruş sergilediler"

Eksik oynamanın zorluklarından bahseden Güneş şöyle dedi:

"Geri kalan 80 dakika eksik oynamak çok zor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir duruş sergilediler. Özellikle devre arasında verdiğimiz direktifleri mükemmel şekilde yerine getirdiler. O dakikadan sonra panik yapan Fenerbahçe olacaktı. Topun arkasında kalarak yakalayacağımız sürpriz defans arkası koşularla 2. golü aradık. Bir duran top golü de aradık. Tüm planlarımız yerli yerinde gitti ikinci yarı ama eksik olan goldü."

"Maxim, hepimizden tek tek özür diledi"

Erdal Güneş'in açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İki tane penaltı, verilen kırmızı kart. Kırmızı karta bir şey demiyorum. Maxim gibi tecrübeli bir oyuncunun bu hatayı yapmaması gerekiyordu. O da hatasının farkında. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize çok önemli katkılarda bulundu. Soyunma odasında ne kadar üzgün olduğunu gördük. Hepimizden tek tek özür diledi. Hatayı kendisi de kabul etmiyor ama maalesef futbolda bunlar var. Değerli bir oyuncu."

Hakeme tepki gösterdi: İçim acıyor

Hakeme de tepki gösteren Güneş şu cümleleri kurdu: