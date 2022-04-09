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    Gaziantep FK - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 20:57
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    24' Trabzonspor hızlı çıkmaya çalıştı, Visca'nın Nwakaeme'nin koşu yoluna atıp karşı karşıya bırakma isteği savunmanın araya girmesiyle önlendi.

    19' Trabzonspor çok tehlikeli geldi ceza sahası içinde Visca'nın çıkardığı sert topa Cornelius kafayı vurdu. Direğe çarpan top kale çizgisine paralel şekilde giderken kaleci Günay uzaklaştırdı.

    13' Günay Güvenç kramponlarını değiştirmesi sebebiyle oyuna kısa bir süre ara verildi.

    6' Gaziantep FKnın hızlı çıkmak isterken yaptığı faul sonrası Abdülkadir Ömür yaklaşık 30 metreden bir frikik kullandı. Top üstten autta.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 32. Haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

    Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da oynanan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalıyor.

    İlk 11'ler

    Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet.

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius


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