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    Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 19:36
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 20:17
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    Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 32. Haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

    Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

    İlk 11'ler

    Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet.

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius


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