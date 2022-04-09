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Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 09.04.2022 - 19:36
- Güncelleme : 09.04.2022 - 20:17
Süper Lig'in 32. Haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.
İlk 11'ler
Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius