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- Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 09.04.2022 - 08:43
- Güncelleme : 09.04.2022 - 09:12
Süper Lig'in 32. Haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.
İki takımın sezonun ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı ise Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.
Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle oynayamayacak.
Trabzonspor'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Trondsen ise sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında sahada olamayacak.
Muhtemel 11'ler
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Hamsik, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius