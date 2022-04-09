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    Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 09:12
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    Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 32. Haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

    Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

    İki takımın sezonun ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı ise Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

    Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle oynayamayacak.

    Trabzonspor'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Trondsen ise sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında sahada olamayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Hamsik, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius


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