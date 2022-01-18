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    Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

    Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 18:28
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 18:45
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    Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

    Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk devresi 0-0 sona ermişti.

    Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda maçın ikinci yarısında oyuncular sahaya gelirken hakem Ümit Öztürk zemini kontrol etti ve yoğun kar yağışı nedeniyle mücadele ertelendi.

    Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi #1

    KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

    Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, çarşamba günü saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.

    Erteleme kararının ardından hakem Ümit Öztürk ile konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise kırmızı kart gördü.

    Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi #2


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