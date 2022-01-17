Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Süper Lig'in 22. haftası başlarken, şampiyonluk yarısı ise iyice kızışmaya devam ediyor. Bu hafta ligin son sırasında olan Malatya, Gaziantep'le karşılaşacak.

Malatyaspor'un küme düşme hattından kurtulması için tek çaresi bu maçı kazanmak olurken, Gaziantep ise yukarıya doğru olan çıkışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş maçından mağlubiyetle ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, deplasmandan çıkacak 3 puanın peşinde olacak.

Bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

Bu kapsamda futbolseverler, "Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

GAZİANTEP FK – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 18 Ocak 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK – YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı beıN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Eren Özyemişçioğlu görev alacak.