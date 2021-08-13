Gaziantep FK'da 2 futbolcunun testi pozitif

Süper Lig ekibi Gaziantep'te, 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig'de yeni sezon başlarken oyuncular ve teknik ekip koronavirüs testinden geçiyor.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde takımın koronavirüs testine tabi tutulduğu belirtildi.

“BİR AN ÖNCE SAĞLIKLARINA KAVUŞMALARINI DİLERİZ”

Açıklamada, "Yapılan koronavirüs testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.