Gaziantep FK'da Alexandru Maxim, kırmızı kart gördü

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında ise Gaziantep FK 10 kişi kaldı.
Kırmızı-siyahlı takımda Alexandru Maxim, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Hakemin kararına alkışla tepki verdi
Rumen oyuncu, orta alanda Dzeko'ya faul yaptı. Maxim, faulün ardından hakemin kararına alkışla tepki verince ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
33 yaşındaki oyuncu ilk sarı kartını 20. dakikada görmüştü.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)