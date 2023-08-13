Gaziantep FK'da Alexandru Maxim, kırmızı kart gördü

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında ise Gaziantep FK 10 kişi kaldı.

Kırmızı-siyahlı takımda Alexandru Maxim, 23. dakikada görerek takımını eksik bıraktı.

Hakemin kararına alkışla tepki verdi

Rumen oyuncu, orta alanda Dzeko'ya faul yaptı. Maxim, faulün ardından hakemin kararına alkışla tepki verince ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

33 yaşındaki oyuncu ilk sarı kartını 20. dakikada görmüştü.

Gaziantep FK'da Alexandru Maxim, kırmızı kart gördü
Gaziantep FK'da Alexandru Maxim, kırmızı kart gördü

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)