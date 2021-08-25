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    Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'den kötü haber

    Gaziantep FK'nın başarılı oyuncusu Alexandru Maxim, Yeni Malatya maçında da forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 14:19
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    Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'den kötü haber

    Gaziantep FK'da bir süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan Alexandru Maxim'in, cumartesi günü oynanacak Yeni Malatya maçında da sahada olmayacağı öğrenildi.

    MİLLİ ARADA TAKIMLA ÇALIŞACAK

    Tedavisine devam edilen ve tam iyileşmeden idman yapmasına müsaade edilmeyen Maxim'in, milli arada takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.

    31 yaşındaki Rumen oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 38 maçta 15 gol atıp 3 asist yapmıştı.

    Gaziantep FK da Alexandru Maxim den kötü haber #1

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