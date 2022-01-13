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    Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs vakaları

    Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs vakaları

    Gaziantep FK, toplamda 9 futbolcu bir antrenör ve bir kulüp personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 12:06
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    Cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı.

    VAKA SAYISI 11'E YÜKSELDİ

    Gaziantep'te pozitif vaka sayısı ise 9'u futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi.

    Gaziantep FK da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs vakaları #1

    İşte Gaziantep FK'dan yapılan açıklama:

    "Profesyonel futbol takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

    Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.

    Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir."

    Gaziantep FK da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs vakaları #2


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